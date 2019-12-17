Анапа, Краснодарский край, , 09:46 — REGNUM 13-летний подросток скончался в ГБУЗ «Городская больница города Анапа». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно версии следствия, мальчик был госпитализирован с диагнозом «синусит», уже в больнице у подростка диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Ребёнку сделали местную анестезию, а затем поочередную пункцию и промывку правой и левой гайморовых пазух. После этого состояние пациента резко ухудшилось, его перевели в реанимацию, оказали помощь, однако мальчик скончался.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд необходимых экспертиз», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владимире завотделением предстанет перед судом по обвинению в гибели двухлетнего мальчика, скончавшегося в больнице.