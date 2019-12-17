Хабаровск, , 09:47 — REGNUM Несколько регионов Дальнего Востока на час остались без интернета. Лишились связи часть Хабаровского края, Приморье и Камчатка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ПАО Ростелеком, проблемы со связью произошли из-за сбоя в электроснабжении оборудования в Хабаровском крае.

По состоянию на 16:00 хабаровского времени связь восстановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне выборов президента в марте 2018 года жители свободного порта Ванино в Хабаровском крае остались без света. Проблема перебоев с электроснабжением существовала в порто-франко довольно давно. В последний год ситуация существенно улучшилась.