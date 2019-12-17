Ужгород, Украина, , 09:55 — REGNUM На украино-венгерской границе сотрудники пограничной службы Закарпатья обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, сообщил 17 декабря местный ресурс Mukachevo.net.

По данным журналистов, на окраине населённого пункта Великая Паладь в 300 метрах от государственной границы была обнаружена группа лиц, которая переносила ящики. Несмотря на предупредительные выстрелы, неизвестные побросали свою ношу и скрылись.

На месте происшествия были найдены 90 ящиков с сигаретами, а также самодельные приспособления для преодоления контрольно-следовой полосы. Всего в ящиках было 45 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области сотрудники СБУ остановили фуру, в которой нашли 130 тыс. пачек контрабандных сигарет, спрятанных в технологических полостях автомобиля.

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