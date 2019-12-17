Габороне, , 09:46 — REGNUM Правительство Ботсваны отозвало лицензии у двух профессиональных охотников, которые предположительно застрелили наблюдаемого исследователями слона, а затем якобы уничтожили его GPS-ошейник, пытаясь скрыть улики. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства окружающей среды и туризма Ботсваны.

В заявлении сообщалось, что профессиональные охотники Майкл Ли Поттер и Кевин Шарп сдали свои лицензии в субботу, 14 декабря, после отстрела слона в конце прошлого месяца.

По информации журналистов агентства, Поттер получил запрет на ведение своей деятельности на неопределенный срок, а Шарп — на три года.

«Кроме того, два охотника оплатят стоимость уничтоженного ошейника, — сказал представитель министерства. — Министерство будет работать с охотничьим хозяйством, чтобы обеспечить соблюдение необходимых этических норм».

По информации журналистов телерадиокомпании, президент Ботсваны Мокгветсе Масиси вызвал возмущение мировой общественности, когда снял запрет на охоту на слонов в мае 2019 года. Запрет был установлен пятью годами ранее его предшественником Яном Хамой, защитником природных ресурсов.

Общая популяция слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства, но в Ботсване, где проживает почти треть слонов континента, численность выросла до 130 000 с 80 000 в конце 1990-х годов. Чиновники в южноафриканской стране говорят, что животные создают проблемы фермерам, поэтому охота необходима для сокращения их численности.