Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении троих местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Железнодорожный районный суд признал их виновными и назначил гражданам наказание от семи до девяти лет лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия, в 2018 году подсудимые и ещё одна гражданка получив от неустановленного лица крупную партию синтетических наркотиков, намеревались реализовать их на территории города через систему закладок и посредством интернета. Реализовать преступный замысел злоумышленникам не удалось, так как они были задержаны полицией.

Отметим, что ещё одной участнице преступной группы удалось скрыться от правоохранительных органов, и она находится в федеральном розыске. В отношении неё и неустановленного поставщика уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области вынесен приговор в отношении жителя Лесного. Он признан виновным в незаконном хранении наркотиков и организации наркопритона.

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