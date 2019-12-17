Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:46 — REGNUM Депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщают 17 декабря «Ярновости».

По данным источника издания, вечером 15 декабря в городе был убит мужчина, подрабатывавший водителем такси. Его тело попытались уничтожить путем поджога автомобиля.

По подозрению в преступлении утром 16 декабря задержали Корнилова, который возглавляет в городской думе фракцию «Единая Россия». Отмечается, что 17 декабря гордума рассмотрит вопрос о сложении депутатом полномочий. Официальных комментариев от следственных органов пока нет.