Владивосток, , 09:45 — REGNUM Прошедший ночью, 17 декабря, мокрый снег, переходящий в дождь превратил в лёд дороги Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Особенно не повезло южным районам Приморья, города Владивосток, Большой Камень, Фокино, Артём, Находка, скованы льдом. По дорогам движение автомобилей в большинстве случаев просто невозможно. Большегрузные фуры стоят вдоль трасс, ожидая, когда дороги будут приведены в надлежащий вид, зафиксировано несколько десятков ДТП, связанных со скользкой дорогой.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший мощный снегопад практически полностью парализовал движение транспорта во Владивостоке, спровоцировав более сотни ДТП.