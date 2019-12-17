Черногорск, Хакасия, , 09:28 — REGNUM Причиной пожара в школе города Черногорска стала детская шалость с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в республиканском ГУ МЧС.

Пожар в черногорской средней школе произошёл днём 16 декабря. На момент прибытия пожарных в здании было задымление. В тамбуре на первом этаже горели утеплитель труб водоснабжения и эвакуационная дверь. Площадь возгорания составляла 6 кв. м.

Самостоятельно до приезда пожарных эвакуировались 505 школьников и 38 человек персонала. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали детскую шалость с огнём. В его ликвидации принимали участие 28 огнеборцев и восемь единиц техники.

Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 2269 пожаров.

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