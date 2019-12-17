Кейптаун, , 09:31 — REGNUM Администрация города Кейптаун в ЮАР расследует, как десятки обезглавленных акул были сброшены на пляж, где они были найдены в воскресенье, 15 декабря. Об этом передает ВВС Africa.

Представители Общества по предотвращению жестокого обращения с животными заявили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на берегу пляжа в районе Страндфонтейн глубоководных акул.

«Наши инспекторы обнаружили, что у всех акул были отрезаны головы, спинные плавники и хвосты», — говорится в сообщении организации в Facebook.

В настоящее время проводится операция по поиску причастных к инциденту лиц.

В соответствии с заявлением Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, плавники акулы являются деликатесом и дорого стоят на черном рынке.