Киев, 17 декабря 2019, 09:26 — REGNUM На Столичном шоссе Киева произошла серьёзная авария, сообщил 17 декабря ресурс «Информатор».
Автомобиль Land Cruiser врезался в Cherry, которая вылетела на встречную полосу, ударила и перевернула автомобиль Renault. По счастливой случайности обошлось без жертв.
Водитель Land Cruiser признался, что отвлёкся от дороги, и это стало причиной аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области сотрудник Национальной полиции Украины насмерть сбил 64-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.
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