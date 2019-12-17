Киев, , 09:26 — REGNUM На Столичном шоссе Киева произошла серьёзная авария, сообщил 17 декабря ресурс «Информатор».

Автомобиль Land Cruiser врезался в Cherry, которая вылетела на встречную полосу, ударила и перевернула автомобиль Renault. По счастливой случайности обошлось без жертв.

Водитель Land Cruiser признался, что отвлёкся от дороги, и это стало причиной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области сотрудник Национальной полиции Украины насмерть сбил 64-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления.

Читайте также: Задавил велосипедиста и уехал — в Житомире судят полицейского