Ульяновск, , 09:18 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области преподаватель местного колледжа осуждён за взяточничество. Решением суда он оштрафован на 1 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, один из преподавателей Димитровградского технического колледжа летом 2019 года неоднократно брал от обучающихся взятки — по 13 тыс. рублей с человека. В прокуратуре отмечают, что взамен он организовывал изготовление выпускных работ и положительных отзывов на них, допуск дипломных проектов к защите, а также оказывал содействие при их рассмотрении экзаменационной комиссией. Следствием установлено, что в результате 23 человека неправомерно получили дипломы о среднем профессиональном образовании.

Суд признал мужчину виновным в получении взяток и назначил 1 млн рублей штрафа. Кроме того, он на четыре года лишён права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с функциями представителя власти, а также организационно-распорядительные функции. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске было возбуждено уголовное дело в отношении директора областного художественного музея. Его подозревают в получении 50 тыс. рублей взятки.

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