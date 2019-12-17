Самара, , 09:20 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Сызрани. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 14 декабря на пульт спасателям Сызрани поступила информация о том, что горит частный жилой дом по улице Советская.

Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что горят домашние вещи на площади 40 кв. метров. Пожар был полностью ликвидирован в течение 15 минут.

Сообщается, что во время пожара погибли мужчина 1958 года рождения и женщина 1984 года рождения.

Отмечается, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка, которая работала в аварийном режиме.