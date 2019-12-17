Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 09:12 — REGNUM На Ямале проводится доследственная проверка по факту нарушения прав несовершеннолетних во время учебной противопожарной тревоги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, 10 декабря в городе Новый Уренгой при проведении плановой противопожарной тренировки в средней школе «Земля родная» была произведена эвакуация учеников 5 класса на улицу из окна первого этажа без верхней одежды.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. После проверки будет принято процессуальное решение.

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