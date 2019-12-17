Белгород, , 09:11 — REGNUM Одна из женщин, пострадавших от взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области, скончалась 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

После взрыва пациентка была направлена в отделение реанимации Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела 1−2 стадии (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжёлой степени. Она скончалась 16 декабря в связи с развившейся у неё полиорганной недостаточностью.

Напомним, в результате взрыва бытового газа вечером 3 декабря обрушились перекрытия четырёхэтажного жилого дома, шесть человек пострадали, один погиб на месте.