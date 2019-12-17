Уфа, , 08:55 — REGNUM Спасатели Уфы спасли мужчину, который оказался отрезанным на острове. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, 16 декабря уфимец обратился к спасателям с просьбой помочь ему выбраться с Князевского острова. Как оказалось, 15 декабря он переехал на лодке через реку Уфимку в свой домик на острове. На следующий день, решив вернуться на «большую землю», житель Уфы увидел, что реку за ночь сковало льдом.

Мужчина не решился самостоятельно перебираться через водоем, поэтому попросил спасателей помочь ему.

Спасатели переправили мужчину на другой берег. Помощь врачей, к счастью, не понадобилась.