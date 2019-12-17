Хабаровск, , 08:51 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий проверит информацию о возможном избиении граждан Киргизии ОМОНом во время задержания, по поводу которого уже выразил протест МИД этой страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К Игорю Чесницкому никто из граждан Киргизии не обращался. О возможном происшествии он узнал из СМИ. Тем не менее омбудсмен будет проверять информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря сотрудники УМВД по Хабаровскому краю вместе с ОМОНом задержали в крупнейшем АТП Хабаровска 73 водителя-нелегала. Все они были гражданами Киргизии и Таджикистана. Позже 15 иностранцев обратились в медучреждения и своё консульство с жалобами на избиение сотрудниками ОМОНа, двое госпитализированы. МИД Киргизии направил в посольство России протест.