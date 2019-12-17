Уфа, , 08:39 — REGNUM В Уфе разыскивают подозреваемого в убийстве женщины. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, вечером 12 декабря текущего года в доме по улице Кольцевая было обнаружено тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, в рамках которого стражи порядка разыскивают неизвестного мужчину среднего телосложения, ростом 175−185 см. На вид подозреваемому 35−45 лет. Мужчина был одет в черную куртку и брюки. На голове черная вязаная шапка.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает по этому поводу, обратиться в ближайшее отделение полиции.