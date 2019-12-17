Иркутск, , 08:37 — REGNUM Арбитражный суд Приангарья признал правоту региональной прокуратуры, указавшей на незаконность увеличения объемов заготовки древесины по договору аренды лесного участка. Судя по официальной информации надзорного органа, речь идёт о заключении министерством лесного комплекса региона с одним из арендаторов лесного участка дополнительного соглашения, которым изменены объемы заготовки древесины, а также размер арендной платы за пользование лесным фондом.

В прокуратуре напомнили, что это является существенным изменением первоначальных условий договора аренды и может быть произведено только по решению суда, однако этого сделано не было. В настоящее время дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка признано судом недействительным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее аудиторы Счётной палаты России, проанализировав ситуацию в лесной отрасли, отмечали, что почти половина незаконно вырубленного в России леса приходится на Иркутскую область (53,2%). Только в 2018 году там незаконно «выкосили» не менее 0,6 млн кубометров леса, а причинённый государству ущерб составил 4,4 млрд рублей. Этому способствовало присоединение Службы по охране и использованию животного мира к министерству лесного комплекса. По сути, охрану природы доверили тем, кто больше всех заинтересован в её промышленном освоении. Свидетельство тому — уголовное дело, возбуждённое против теперь уже бывшего лесного министра Приангарья Сергея Шеверды.

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