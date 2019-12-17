Уфа, , 08:24 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения человеческого черепа возбудили в Уфе. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 14 декабря текущего года в полицию поступила информация о том, что около одного из домов по улице Пархоменко обнаружен череп человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают личность умершего, причины его смерти и все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.