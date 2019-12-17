Тайшет, Иркутская область, , 08:21 — REGNUM В Иркутской области вступил в законную силу приговор в отношении троих жителей города Тайшет, похитивших 12 единиц автотранспорта на сумму около 7,2 млн. рублей. Судя по официальному сообщению региональной прокуратуры, похитителей интересовали исключительно автомобили отечественного производства марки УАЗ.

В результате преступных действий семи гражданам и семи юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму около 7,2 млн. рублей.

«Уголовное дело расследовалось следственным отделом ОМВД России по Тайшетскому району на протяжении 8 месяцев, что обусловлено большим объемом произведенных следственных действий, а также территорией их производства — два района Иркутской области и один район Красноярского края», — пояснили следователи.

По итогам судебного рассмотрения суд назначил подсудимым различные наказания — от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.