Уфа, , 08:19 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Башкирии опровергло информацию об обнаружении в Уфе тела 14-летнего ребенка со следами укусов бродячих собак. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи проверили информацию, размещенную в СМИ о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы нашли тело 14-летнего ребенка со следами укусов бродячих собак.

Сообщается, что при проверке этих сведений было установлено, что данная информация не соответствует действительности.