Южно-Сахалинск, , 08:20 — REGNUM Малыша примерно 3−4 лет прохожие обнаружили на улице в Южно-Сахалинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Сахалина обратился в редакцию регионального ИА «Сахалин. Инфо». Мужчина рассказал, что нашёл на улице ребёнка, мальчика, приблизительно 3−4 лет. Малыш был без зимней одежды. Сахалинец отвёл мальчика в ближайший магазин, вызвал полицию. Мальчик не мог назвать ни адреса, ни имен родителей, он практически не говорит.

Полиция Сахалина устанавливает место нахождения родителей, место проживания ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по дороге из реабилитационного центра для семьи и детей пропали две девочки, 14 и 15 лет. Подростки направлялись в школу. Несколько дней спустя полиция и волонтёры сообщили, что девочки нашлись и с ними всё в порядке.