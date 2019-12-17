Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Две детали ракеты-носителя Falcon 9 упали в воду мимо сетей, расставленных экипажами судов Ms. Tree and Ms. Chief, сообщает 17 декабря пресс-служба компании SpaceX на своей странице в Twitter.

Отмечается, что команда судов готовилась поймать спускаемые на землю половинки обтекателя. После того, как эти детали затонули, SpaceX разрабатывает план по их извлечению из воды с целью дальнейшего использования.

Как сообщало ИА REGNUM, американская ракета-носитель Falcon 9 отправила на орбиту телекоммуникационный спутник JCSAT-18/Kacific1. Старт состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), трансляция пуска велась в прямом эфире.

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