Среднеуральск, Свердловская область, , 08:07 — REGNUM В Свердловской области разыскивается 27-летняя жительница Среднеуральска, которая 14 декабря вышла из своего дома и теперь её местонахождение неизвестно. Как сообщает информационный портал Е1, муж женщины обратился в полицию, а также попросил помощи у поисковых отрядов.

Мужчина сообщил, что жена отправилась в соседний дом в гости и не вернулась. При этом дома осталось трое детей, младшему из которых чуть больше месяца.

Пропавшая была одета в тёмно-синий пуховик с красным мехом на капюшоне. Её рост 160−165 см, волосы русые, глаза тёмно-зелёные.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Екатеринбурге нашли пропавшего 22 ноября 17-летнего юношу. В тот же день полиция разыскала 14-летнюю девочку, которая ушла из дома 8 декабря.

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