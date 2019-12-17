Луганск, , 08:06 — REGNUM Перемирие спустя пять дней тишины нарушили боевики ВСУ, совершив обстрел территории ЛНР. Об этом 17 декабря сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

16 декабря ВСУ открыли огонь в направлении населенного пункту Смелое из вооружения БМП. Режим тишины сохранялся всего пять дней — с 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря ВСУ выпустили более 67 мин и снарядов менее чем за один час в направлении четырех населенных пунктов ДНР.

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