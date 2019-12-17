Амстердам, , 07:49 — REGNUM Утрехтский стрелок, уроженец Турции Гёкмен Таныш, 16 декабря не явился на предварительное судебное заседание по своему делу, несмотря на указание суда об обязательном присутствии на заседании. Однако суд счёл, что доставка Таныша в зал суда потребовала бы слишком жёстких мер.

Таныш ответит перед судом за организованную им 18 марта стрельбу в утрехтском трамвае, в результате которой четыре человека погибли, а ещё двое получили тяжелые ранения. Ему предъявлены обвинения в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах с террористическими целями.

Поскольку сам Таныш отказался от адвоката, ссылаясь на то, что он не признаёт правового государства, суд на заседании 16 декабря принял решение о назначении ему адвоката. По мнению суда, обвиняемый не в состоянии сам вести свою защиту, поскольку в ходе обследования у него выявлены умственная отсталость и невменяемость. Однако назначенный Танышу адвокат полагает, что его клиент вполне в состоянии вести собственную защиту. Он указывает на то, что, по мнению обследовавших Таныша специалистов, он хорошо разбирается в судебных процедурах. Поэтому адвокат считает нежелательным защищать Таныша против его воли.