Красноярск, , 07:51 — REGNUM В Красноярском крае водитель легкового BMW погиб при лобовом столкновении с самосвалом Mercedes. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярского края.

Трагедия произошла в Нижнеингашском районе, на 1120 километре трассы Р-255 «Енисей». 16 декабря в 19:40 водитель BMW при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с самосвалом Mercedes. Легковушка была фактически смята самосвалом, её водитель погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных в Красноярском крае ГИБДД проводило в воздушное патрулирование наиболее аварийноопасные участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с целью выявления «любителей» выезжать на встречную полосу.

По информации полиции, именно выезд на встречную полосу является причиной самых трагичных аварий, приводящих к гибели людей.

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