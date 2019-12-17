с. Глубокое, , 07:41 — REGNUM В случае с гибелью на пожаре четверых детей в возрасте от полугода до девяти лет в селе Глубокое Завьяловского района в СУ СК РФ по Алтайскому краю усматривают признаки халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за условиями проживания несовершеннолетних.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, несмотря на наличие фактов употребления родителями погибших детей спиртного и постановки семьи на учет, органами системы профилактики Завьяловского района не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар, унёсший жизни шестерых человек (в том числе, четверых детей), произошёл утром 13 декабря. Около полутора часов потребовалось спасателям для полной ликвидации огня, охватившего частный жилой дом. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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