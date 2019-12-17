Хабаровск, , 08:10 — REGNUM Правительство Хабаровского края в преддверии Нового года на своих официальных страницах в социальных сетях пририсовало к голове медведя, украшающего герб края, шапочку североамериканского Санта-Клауса. Теперь краевые власти винят в намеренном искажении государственной символики субъекта РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медведь на гербе российского Хабаровского края обзавелся шапкой американского Санта-Клауса

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Руководитель адвокатского бюро «Слепцов и партнёры» Михаил Слепцов полагает, что правительство Хабаровского края нарушило законодательство РФ.

«Усматривается нарушение в форме сознательного искажения изображения. Подобные вольности с одним из символов субъекта Российской Федерации как государственного образования недопустимы. Виновные в этом лица могут быть привлечены к административной или дисциплинарной ответственности», — привело слова юриста ИА «ДВ-Новости».

Михаил Слепцов считает, что правительство Хабаровского края нарушило региональное законодательство. Наказание за подобные вольности с гербом региона предусмотрено региональным КоАП. Нарушение порядка официального использования регионального герба или флага влечёт предупреждение либо наложение административного штрафа — на должностных лиц от 1 до 2 тыс. рублей, на юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

В социальных сетях и хабаровских телеграм-каналах предновогоднее творчество правительства Хабаровского края назвали «позорищем».

Пользователь соцсети Хабаровского края "Шапка американского Санта-Клауса на голове российского медведя, символа России, символа Хабаровского края, да ещё и на гербе российского региона! Какое убожество!»

Пользователь соцсети Хабаровского края «Позорище! Заняться больше нечем, что ли?»

Как сообщало ИА REGNUM, в России государственные символы охраняются законом. В октябре Роскомнадзор сообщил о том, что большинство сайтов удалили по требованию ведомства информацию, содержащую оскорбление госсимволов России.