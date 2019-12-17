Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Екатеринбурге таможенники задержали в аэропорту «Кольцово» багаж женщины, которая направлялась в Таджикистан с партией сотовых телефонов старых моделей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Инцидент произошёл перед посадкой на рейс Екатеринбург — Душанбе. Женщина везла спрятанные в чемодане среди одежды телефоны — 136 штук. Партия изъята и отправлена на хранение, а нарушительнице придётся задекларировать товар, который она везла на продажу, и заплатить штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» сотрудники таможни задержали багаж с ножами и кинжалами из Аргентины. Холодное оружие отправлено на экспертизу.

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