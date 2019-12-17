Прокопьевск, Кемеровская область, , 07:22 — REGNUM Два человека погибли и три пострадали в результате отравления угарным газом в частном доме в поселке Новостройка Прокопьевского района Кемеровской области. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Мужчина 1975 года рождения и мальчик 6 лет умерли до прибытия скорой помощи. Тяжелое отравление получили женщина 1980 года рождения и девочка 9 лет. Ребенок находится в реанимации. Помимо этого, легкое отравление получил 16-летний подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Кизилюртовском районе Дагестана в результате отравления угарным газом в больницу была госпитализирована семья из пяти человек, в том числе трое детей.

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