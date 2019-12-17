Гусиноозёрск, Бурятия, , 07:22 — REGNUM Жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого ребёнка, которое грызли собаки, следствием проводятся мероприятия по поиску матери мальчика, сообщает СУСК республики.

По сообщению ведомства, 16 декабря прохожие обратили внимание на поведение двух собак и разглядели в пасти одной из них младенца. Люди отбили тело ребёнка и вызвали полицию, которая зафиксировала, что на месте происшествия обнаружен труп новорождённого мальчика.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причину смерти ребёнка.

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