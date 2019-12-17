Курган, , 07:10 — REGNUM В Екатеринбурге, в офисе компании «Теплоресурс» прошла выемка документов и жёсткого по делу о преднамеренном банкротстве МУП «Притобольный». Об этом сообщает Накануне.RU.

«Полицию интересует Сергей Спирин — экс-глава Притобольного района», — сообщили изданию в фирме.

Кроме того, руководитель «Теплоресурса» Леонид Бычков считает обыски в его офисе давлением на него в преддверии судебного заседания, намеченного на 24 декабря в Юргамышском районном суде. Там в отношении Бычкова рассматривается дело о незаконном предпринимательстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря стало известно о том, что следственная часть УМВД России по Курганской области расследует дело о преднамеренном банкротстве МУП «Притобольный». Обвинение пока никому не предъявлено, однако главным подозреваемым является бывший глава района Сергей Спирин.

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