Холмск, Сахалинская область, , 07:10 — REGNUM Легковой автомобиль Suzuki Swift столкнулся с машиной ДПС в Холмске Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что водитель иномарки не справился с управлением из-за скользкой дороги, в результате чего врезался в автомобиль дорожно-постовой службы. Отмечается, что произошедшее ДТП пытался объехать автомобиль УАЗ, однако в него врезалась другая иномарка — Toyota Corolla. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 декабря на Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек. Отмечалось, что из-за ДТП было затруднено движение на 37-м километре МКАД.

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