Стерлитамак, Башкирия, , 07:04 — REGNUM Взрывчатые вещества массой более 275 тонн пропали в городе Стерлитамак в Башкирии с федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», выполняющего заказы для Минобороны РФ. Об этом 17 декабря пишут «Ведомости» ссылаясь на источники, связанные с предприятием.

По данным издания, следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 158 УК ч. 4 «Кража в особо крупном размере». Согласно материалам дела, взрывчатые отходы, полученные заводом при утилизации снарядов, не были переданы обратно в Министерство обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2018 года в Оренбургской области за попытку кражи взрывчатых веществ из подземного рудника был осужден бывший сотрудник горно-обогатительного комбината.

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