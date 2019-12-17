Шарыпово, , 06:31 — REGNUM В Красноярском крае будут судить мужчину, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, в результате которого погиб ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что днём 3 августа 2019 года житель города Шарыпово управлял маломерным судном (катером) «Нептун-550» на озере Большое Шарыповского района. Не проконтролировав ситуацию, на большой скорости он заехал в предназначенное для купания людей место.

Катер наехал на девочку 2009 года рождения. От полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд.

Читайте также: На Вологодчине ушел под воду речной вокзал