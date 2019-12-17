Чэнду, Китай, , 06:29 — REGNUM Спасатели обнаружили пятерых погибших на затопленной угольной шахте в провинции Сычуань на юго-западе Китая, еще 13 человек числятся запертыми под землей, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным на 16:00 по местному времени 16 декабря один из горняков, числившихся пропавшим без вести, был найден мертвым. Общее количество спасателей, занимающихся поисками шахтеров увеличилось до 251 человека после подключения команды спасателей из соседнего Чунцина. Спасатели были поделены на 13 групп.

Инцидент произошёл в 15:26 по местному времени 14 декабря на угольной шахте Шаньмушу, принадлежащей компании Sichuan Coal Industry Group в уезде Гунсянь. 347 горняков были под землей на момент трагедии, из них 329 сумели выбраться на поверхность.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек