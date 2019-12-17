Гуйян, Китай, , 06:24 — REGNUM Четырнадцать горняков были найдены мертвыми и еще двое числятся пропавшими под завалами угольной шахты после выброса газа в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 17 декабря агентство Синьуха.

Инцидент произошёл около 1:30 по местному времени в Гуйяснской угольной шахте, расположенной в уезде Аньлун. Во время выброса 23 рабочих находились под землей. Семеро горняков сумел ив сохранности выбраться наружу, в то время как еще 14 погибли. Двое числятся пропавшими. Инициированы поисково-спасательные мероприятия и расследование причин трагедии.

Напомним, что 14 декабря на угольной шахте Шаньмушу в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло затопление, в результате которого 14 горняков оказались заперты под землей.

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