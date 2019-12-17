Донецк, , 06:24 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили не менее 67 снарядов и мин, обстреляв несколько населенных пунктов на территории Донбасса. Об этом 17 декабря говорится в экстренном заявлении на сайте Народной милиции ДНР.

Обстрел велся почти один час — с 21:10 до 21:55 (по московскому времени) 16 декабря — в направлении четырех населенных пунктов: Донецк, Дзержинск, Ленинское и Набережное.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в 2019 году силы ПВО республики сбили более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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