Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом Бангкок — Новосибирск, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно, на борту которого находилось около 150 пассажиров, вылетело из Толмачево в 03:05 по местному времени (23:05 мск). В настоящее время пассажиры размещены в здании аэропорта. Готовится вылет резервного борта.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря вылет рейса Москва — Владивосток был отложен почти на сутки по техническим причинам.

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