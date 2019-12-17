Хабаровск, , 06:02 — REGNUM В Хабаровске полиция задержала мужчину, обокравшего торговый павильон в Комсомольске-на-Амуре. Вор гулял на широкую ногу в самых дорогих ресторанах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснили полицейские, злоумышленник ранее работал в обворованном им павильоне. Ближе к концу рабочего дня он спрятался в подсобном помещении, дождался, когда все уйдут, забрал дневную выручку, вызвал такси и уехал в Хабаровск, где ни в чём себе не отказывал.

Сейчас вор находится в СИЗО. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине осудили прапорщика за мошенничество с жильём. Имея в собственности жилое помещение, военнослужащий путём мошеннических схем регулярно получал положенные военным компенсации на аренду квартиры.