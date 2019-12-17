Магаданская область, , 05:40 — REGNUM Объявлено штурмовое предупреждение в Магадане и Ольском оруге Магаданского края из-за усиления ветра, сообщает пожарно-спасательный центр Колымы.

Сообщается, что из-за сильного ветра с метелью возможны обрывы линий связи и электропередач, нарушение работы транспорта и дорожно-коммунальных служб. Также повышается вероятность возникновения ДТП и скопления автомобилей на перевалах края.

«Источник ЧС — ветер с метелью», — добавили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Сахалине были закрыты два участка автодорог из-за гололедицы. Отмечалось, что дороги оказались покрыты льдом из-за прошедшего в области дождя.

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