Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM Циклон с Охотского моря накроет Камчатку 18 декабря. Он принесёт мокрый снег и ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По сообщениям синоптиков, на морском побережье, в частности в Петропавловске-Камчатском, ожидается ветер до 20 м/сек на фоне потепления до +2 градусов. Пик непогоды придётся на вторую часть дня. Ночью циклон пойдёт на север полуострова, там также ожидается порывистый ветер и небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 12 декабря для водителей, застрявших на трассе в Томаринском районе из-за метели, развернули ПВР.