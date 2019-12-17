Владивосток, , 05:38 — REGNUM Из СИЗО в Москве бывшего главу Владивостока Игоря Пушкарёва этапировали в колонию общего режима для отбывания наказания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет ТАСС, это произошло ещё на прошлой неделе.

«Игорь Сергеевич этапирован на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг, для отбытия назначенного наказания. Велика вероятность, что он будет отбывать срок на Дальнем Востоке», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв был осужден на 15 лет лишения свободы, кроме того, Генпрокуратура предъявила ему гражданский иск на 3,2 млрд рублей и в рамках этого дела произвела арест имущества, принадлежащего семье бывшего градоначальника.