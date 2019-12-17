Южно-Сахалинск, , 04:50 — REGNUM Движение транспорта закрыто на дороге от Холмска до Невельска в Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что запрет на движение автомобилей ввели в 12:00 по местному времени (04:00 по московскому) из-за обледенения дороги в результате дождя. Отмечается, что в области продолжают идти дожди. В связи с гололедом на трассу вышла спецтехника для расчистки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.

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