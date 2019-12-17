Хабаровск, , 04:54 — REGNUM Уроженцу Киргизии грозит до 10 лет лишения свободы за избиение полицейского на Сахалине. Иностранец сломал нос представителю закона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура Южно-Сахалинска направляет в суд утверждённое обвинительное заключение в отношении гражданина Киргизии. Его обвиняют в нападении на полицейского в столице Сахалина.

Как установлено следствием, гражданин Киргизии при входе в здание отдела внутренних дел напал на полицейского, несколько раз ударил его, причинив различные телесные повреждения, в том числе — сломал нос.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2019 года сотрудники УМВД по Хабаровскому краю в сопровождение ОМОНа, задержали 73 водителей хабаровского автотранспортного предприятия. Все задержанные были выходцами из Киргизии и Таджикистана и работали в России незаконно, 12 из них к тому же находились на территории РФ нелегально. В этот день большинство хабаровских автобусов не вышли на маршруты.

Позже 15 задержанных сообщили об избиении их сотрудниками ОМОНа. Двоих госпитализировали. МИД Киргизии выразил протест посольству России по поводу избиения своих граждан.

16 декабря издание Вечерний Бишкек сообщило, что заместитель начальника УМВД по Хабаровскому краю Сергей Омельченко заверил почетного консула Киргизии по Хабаровскому краю Кадырбека Мырзабаева в том, что инцидент будет тщательно расследован, а все виновные наказаны.

Получить комментарий в УМВД РФ по Хабаровскому краю пока не удалось.

В марте 2019 года в Якутии прошли многотысячные митинги, вызванные изнасилованием мигрантом из Киргизии местной девушки.

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