Южно-Сахалинск, , 04:19 — REGNUM Движение автомобилей ограничили на автодороге Огоньки — Невельск в Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что запрет на движение транспорта был введен в 11:30 по местному времени (03:30 по московскому) из-за обледенения проезжей части в результате дождя. В настоящее время на участках автодороги работают дорожные службы. Когда дорогу откроют вновь — пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на Сахалине закрывали движение автомобилей на четырех междугородних трассах из-за метели и гололеда. Спустя сутки движение автотранспорта было открыто вновь.

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