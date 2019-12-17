Якутск, 17 декабря 2019, 04:02 — REGNUM В Якутии участились кражи портативных гаражей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Хищения происходят в ночное время. За несколько дней автомобильных одеял лишились десятки автовладельцев. Пострадавшие оценивают общий ущерб в 50 тыс. рублей.
По информации МВД Якутии, оперативников удалось вычислить похитителей — установлено, что к совершению шести краж причастны двое 15-летних подростков, есть и свидетели преступлений.
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в Невском районе Петербурга полиция разыскивает воров, которые проломив дыру в подвале залезли в магазин и вынесли драгоценные изделия на сумму более 10 млн рублей.