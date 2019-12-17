Якутск, , 04:02 — REGNUM В Якутии участились кражи портативных гаражей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Петербурге в ювелирный магазин зашли из-под земли и вынесли на 10 млн

Хищения происходят в ночное время. За несколько дней автомобильных одеял лишились десятки автовладельцев. Пострадавшие оценивают общий ущерб в 50 тыс. рублей.

По информации МВД Якутии, оперативников удалось вычислить похитителей — установлено, что к совершению шести краж причастны двое 15-летних подростков, есть и свидетели преступлений.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Невском районе Петербурга полиция разыскивает воров, которые проломив дыру в подвале залезли в магазин и вынесли драгоценные изделия на сумму более 10 млн рублей.