Якутск, , 03:39 — REGNUM Комиссия Якутского УФАС России раскрыла картельный сговор в действиях трёх организаций при поставке продуктов питания в госучреждения республики, Ульяновской и Астраханской областей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компании «Детский рядъ», «Энфа Трэйд» и «Альбатрос» участвовали в 26 торгах, общая сумма всех заключенных контрактов — 657,69 млн рублей.

По информации пресс-службы УФАС Якутии, участники торгов действовали в интересах друг друга с целью поддержания цен на торгах.

Картель заключила контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на 26 аукционах, что позволило компании «Детский рядъ» победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,50 млн рублей, «Энфа Трэйд» — в 4 торгах с заключением контрактов на общую сумму 157,48 млн рублей, «Альбатросу» достались победы в 5 торгах с заключением контрактов на общую сумму 89,70 млн рублей.

За картельные соглашения предусмотрен административный штраф до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. рублей для руководителей компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму ряд законопроектов, направленных на ужесточение наказания за картельные соглашения, а также на усиление роли ФАС в борьбе с картелями.