Казань, , 03:27 — REGNUM Открытое горение на складе мебельной фабрики в Казани ликвидировано, пострадавших нет. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Из сообщения следует, что в 01:03 открытое горение на складе было ликвидировано, в настоящее время проводится проливка и разбор завалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 16 декабря примерно в 22:00 в Казани загорелся склад мебельной фабрики, расположенный на улице Короленко, 120, корпус 8. Площадь возгорания составила 5200 кв. метров.

В 23:55 пожар был локализован. Трудности при тушении, в котором были задействованы 93 человека, 33 единицы техники и пожарный поезд, добавляло то, что ближайший источник воды находился в 600 метрах от склада.

Как отметил в видеокомментарии на странице МЧС Татарстана в YouTube заместитель начальника главного управления МЧС России по Татарстану Константин Чанышев, на момент возникновения пожара людей на складе не было, «пострадавших на данном пожаре нет».

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